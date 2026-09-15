Сильный дождь и ветер ожидается на Ставрополье РСЧС: сильный дождь и ветер 20-25 м/с ожидают ночью на Ставрополье

Москва15 сен Вести.Ливень, гроза и ветер 20-25 м/с ожидаются местами в Ставропольском крае в период с 00.30-01.20 до конца суток, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на РСЧС в мессенджере МАХ.

Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с ожидается местами в Ставропольском крае в период 00 часов 30 минут - 01 часа 20 минут и до конца суток 15 сентября 2026 г. написали в пресс-службе

Там уточнили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низин, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев.