Москва5 сенВести.Гидрометцентр Ростовской области объявил в ближайшие двое суток штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС региона.
В области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.
Метеорологическая обстановка ухудшится во второй половине ночи 6 сентября, опасность сохранится до конца суток воскресенья, а также ночью и днем 7 сентября.
Внимание! Штормовое предупреждениесказано в сообщении ведомства в MAX
МЧС призывает население соблюдать осторожность. При нахождении на улице необходимо избегать приближения к деревьям и сооружениям повышенного риска - рекламным щитам, ветхим строениям и легковозводимым конструкциям.
Также водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.