Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 6 и 7 сентября

МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение 6 и 7 сентября Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 6 и 7 сентября

Москва5 сен Вести.Гидрометцентр Ростовской области объявил в ближайшие двое суток штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС региона.

В области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

Метеорологическая обстановка ухудшится во второй половине ночи 6 сентября, опасность сохранится до конца суток воскресенья, а также ночью и днем 7 сентября.

Внимание! Штормовое предупреждение сказано в сообщении ведомства в MAX

МЧС призывает население соблюдать осторожность. При нахождении на улице необходимо избегать приближения к деревьям и сооружениям повышенного риска - рекламным щитам, ветхим строениям и легковозводимым конструкциям.

Также водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.