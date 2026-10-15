Москва15 октВести.Высота снежного покрова в Магаданской области достигает местами 42-х см. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В центральных и северных районах региона высота снежного покрова составляет от 6 до 20 см, местами достигая 42 смсказала она, уточнив, что в Магаданской области практически вся территория лежит под снегом, кроме побережья Охотского моря
Согласно данным магаданского регионального главка МЧС России, опубликованным в MAX, в регионе 16 октября местами ожидается сильный мокрый снег и ветер до 24 метров в секунду.