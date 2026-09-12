Москва12 сен Вести.Высота снежного покрова, сформировавшегося в Магаданской области, местами превысила 0,5 м, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

По словам метеоролога, сугробы продержатся несколько дней.

Сформировался снежный покров в Магаданской области. Возможно, он пару дней полежит еще, потому что там погода холодная по сравнению с нормой. Высота до 53 см, по другим источником до 58. Это, видимо, на наветренных склонах, обращенных к морю. В другом месте 30 см и чем севернее, тем снега меньше сказала Макарова

По словам синоптика, данное явление на выходит за рамки климатической нормы: так случается, когда устанавливается высокая влажность в воздухе и низкая температура.