Бальнеологический курорт Талая в Магаданской области замело снегом Бальнеологический курорт Талая в центральной части Колымы замело снегом

Москва10 сен Вести.Бальнеологический курорт Талая в центральной части Колымы замело снегом, на местной метеостанции образовались сугробы высотой 58 см. Об этом ИС "Вести" рассказала метеоролог Екатерина Рязанова.

Бальнеологический курорт Талая в центральной части Колымы за ночь буквально замело. На местной метеостанции утром образовались сугробы высотой 58 сантиметров. Работники санатория вынуждены были откапывать дорожки, чтобы можно было перемещаться между корпусами сказала специалист

Также из-за обильных снегопадов для всех видов транспорта закрыт участок трассы в Тенькинском муниципальном округе.