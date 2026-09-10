В Магаданской области из-за обильного снегопада закрылся участок автодороги Из-за обильного снегопада закрылся участок автодороги в Магаданской области

Москва10 сен Вести.Обильный снегопад и сильный ветер стали причиной закрытия участка межмуниципальной автомобильной дороги в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В связи с ограниченной видимостью, обильным снегопадом и сильным ветром проезд по участку автомобильной дороги "Палатка - Кулу - Нексикан", км 129 - км 133 закрыт для всех видов транспортных средств с 12.30 до 21.00 10 сентября говорится в канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области на платформе MAX

Ранее 10 сентября региональный главк МЧС России в канале в MAX предупредил, что местами ожидается сильное отложение мокрого снега диаметром 35 мм и более в Тенькинском муниципальном округе.