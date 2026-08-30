Москва30 авгВести.Обвал верхового откоса произошел на автодороге "Мамраш-Ташкапур – Араканский мост" в Дагестане, в результате инцидента временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
В районе населённого пункта Шахува произошел обвал верхового откоса протяженностью около 100 погонных м. Движение автотранспорта на данном участке временно закрытоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Водителям рекомендовали объезжать место через населенные пункты Багикла и Унчукатль. Общая протяжённость объездного пути составляет 7,5 километров.
Для ликвидации последствий происшествия привлечены 17 человек и 5 единиц техники.