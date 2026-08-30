Обвал верхового откоса произошел на автодороге в Лакском районе Дагестана

Обвал произошел на автодороге в Лакском районе Дагестана Обвал верхового откоса произошел на автодороге в Лакском районе Дагестана

Москва30 авг Вести.Обвал верхового откоса произошел на автодороге "Мамраш-Ташкапур – Араканский мост" в Дагестане, в результате инцидента временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

В районе населённого пункта Шахува произошел обвал верхового откоса протяженностью около 100 погонных м. Движение автотранспорта на данном участке временно закрыто говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Водителям рекомендовали объезжать место через населенные пункты Багикла и Унчукатль. Общая протяжённость объездного пути составляет 7,5 километров.

Для ликвидации последствий происшествия привлечены 17 человек и 5 единиц техники.