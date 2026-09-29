В центральной части Бурятии намело 15-сантиметровые сугробы В окрестностях Улан-Удэ, вопреки прогнозам синоптиков, выпал снег

Москва29 сен Вести.Зима пришла в Хоринский район в центральной части Бурятии, рассказал ИС Вести ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам местных жителей, слой снега на рассвете достигал 15 сантиметров.

Снег лег и в окрестностях Улан-Удэ. При этом на метеостанциях образование снежного покрова не отмечалось

Замело также склоны хребта Хамар-Дабан, расположенного на территории Бурятии и Иркутской области. Температура воздуха здесь сейчас не выше минус 5 градусов, хотя еще в конце прошлой недели было плюс 9.

Зима пробивалась южнее Байкала, но арктическое вторжение здесь уже на излете отметил Тишковец

Переход осадков в снег отмечался 29 сентября сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока. Самые сложные метеоусловия до конца суток прогнозируются в акватории Охотского моря.

Активный циклон с юга Сахалина сместился к северу Курил. В ближайшие часы здесь усилятся ливни, которые принесут до 40-70 миллиметров осадков.