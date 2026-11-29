Москва29 нояВести.На Чукотке прогнозируется ухудшение погодных условий, связанных с сильным штормовым ветром и метелью. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.
По данным "Чукотского УГМС", днем 30 ноября на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра до 25–30 м/с, в городе Анадыре — до 25 м/с. Ожидается метельговорится в канале ведомства на платформе MAX
Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия затронут пять муниципальных образований, включая Анадырь, Анадырский и Провиденский муниципальные округа, Эгвекинот, а также Чукотский муниципальный район.
В МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности и на период прохождения циклона отказаться от поездок за пределы населенных пунктов.