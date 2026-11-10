Москва10 ноя Вести.В Горно-Алтайске во вторник, 10 ноября, температура воздуха понизится сразу на 12 градусов, но все еще будет выше нормы. В середине недели станет еще холоднее, а дожди сменятся снегом, рассказали синоптики ИС "Вести".

В Горно-Алтайске сегодня под аккомпанемент дождей температура понизится сразу на 12 градусов - до плюс 9. Но это пока все еще существенно теплее, нежели положено в это время года. В среду похолодание усилится, так что осадки станут переходить в снег, и во второй половине недели установится погода в рамках климата - на пике прогрева до плюс 1-2 градусов