Верховья Оби, Иртыша и Енисея вновь погрузятся в предзимье На юг Сибири прорвется арктический фронт

Москва10 ноя Вести.Европейская Россия окажется в области антициклона, удерживающего тихую и сухую погоду. Между тем за Уралом атмосферные процессы будут развиваться более динамично. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".

Дело в том, что на юг Сибири прорвется арктический фронт, и после недавнего экстремального тепла верховья Оби, Иртыша и Енисея вновь станут погружаться в предзимье сказали метеорологи

В Горно-Алтайске понизится температура. В Центральной России мощных обвалов холода не предвидится, добавили специалисты.