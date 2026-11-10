Москва10 нояВести.Европейская Россия окажется в области антициклона, удерживающего тихую и сухую погоду. Между тем за Уралом атмосферные процессы будут развиваться более динамично. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".
Дело в том, что на юг Сибири прорвется арктический фронт, и после недавнего экстремального тепла верховья Оби, Иртыша и Енисея вновь станут погружаться в предзимьесказали метеорологи
В Горно-Алтайске понизится температура. В Центральной России мощных обвалов холода не предвидится, добавили специалисты.