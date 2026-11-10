Москвичей не коснутся холода до конца недели В Москве термометры покажут до +7 градусов

Москва10 ноя Вести.В Центральной России мощных обвалов холода не предвидится, заявили синоптики ИС "Вести". В Москве столбики термометров будут подниматься до +7 градусов, во второй половине недели ожидаются дожди.

В Москве сегодня-завтра благодаря антициклону будет сухо, после обеда плюс 4-5 градусов. В четверг под влиянием приближающегося циклона пройдут дожди, вперемешку со снегом, а днем похолодает до плюс 3. Но затем регион окажется в теплом секторе вихря, и, несмотря на ливни, показания термометров повысятся до плюс 7 градусов сказали метеорологи

В Горно-Алтайске во вторник, 10 ноября, температура понизится сразу на 12 градусов, но при этом будет теплее нормы, добавили синоптики.