Москва27 октВести.В Центральной России сохранится относительно малооблачная погода без осадков, а температура воздуха останется на отметке +12 градусов в ближайшие несколько дней. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Согласно прогнозу синоптиков, обновление метеорологических рекордов в Москве маловероятно.
В Центральной России задержится относительно малооблачная погода, так что осадков не предвидится. Хотя температурный режим будет по-прежнему значительно теплее обычного, шансы на обновление метеостатистики в Москве невелики. После обеда в столице +10...+12отметили синоптики
Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, где заблудилась метеорологическая зима.