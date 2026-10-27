Синоптики ФОБОС: в Москве в начале недели ожидается до +12 градусов без осадков Малооблачная погода сохранится в Центральной России в ближайшие дни

Москва27 окт Вести.В Центральной России сохранится относительно малооблачная погода без осадков, а температура воздуха останется на отметке +12 градусов в ближайшие несколько дней. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно прогнозу синоптиков, обновление метеорологических рекордов в Москве маловероятно.

В Центральной России задержится относительно малооблачная погода, так что осадков не предвидится. Хотя температурный режим будет по-прежнему значительно теплее обычного, шансы на обновление метеостатистики в Москве невелики. После обеда в столице +10...+12 отметили синоптики

Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков рассказал, где заблудилась метеорологическая зима.