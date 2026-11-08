Тишковец: метеозима на следующей неделе не наступит в Центральной России

Стало известно, наступит ли метеозима на следующей неделе в Центральной России Тишковец: метеозима на следующей неделе не наступит в Центральной России

Москва8 ноя Вести.Метеорологическая зима не наступит в Центральной России на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести".

Он отметил, что, согласно прогнозам, смены климатических сезонов на следующей неделе не произойдет.

Среднесуточная температура воздуха будет устойчиво превышать 0 градусов, а значит, метеорологическая осень продолжится. Потепление стартует с воскресенья, когда дневная температура подрастет до +3…+5… В ночь на понедельник Центральная Россия останется под воздействием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом облачности и небольшими осадками моросящего характера, обойдется без заморозков и гололедицы, на минимальном термометре уже не ниже +1…+4 сообщи Евгений Тишковец

Подробнее о прогнозе на следующую неделю в Центральной России и столице – в авторской колонке Евгения Тишковца.