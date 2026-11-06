Тишковец сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов на следующей неделе

Небольшое потепление ожидается в Москве на следующей неделе Тишковец сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов на следующей неделе

Москва6 ноя Вести.Тенденция к потеплению наметится в Москве со второй половины дня воскресенья и продержится всю следующую неделю. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Погода всю следующую неделю будет сырая и слякотная, подчеркнул он.

Выходным днем после полудня потеплеет до +2 …+4, к концу дня снежный покров опять растает, и его устойчивого формирования до конца осени не прогнозируется. На следующей неделе ожидается сырая и слякотная погода, потепление усилится до +4…+6 сказал Тишковец

Также он сообщил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется с наступлением календарной зимы.