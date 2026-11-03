Москва3 ноя Вести.С приходом холодного фронта во второй половине дня в Москве пойдет дождь. Вечером к нему может "примешиваться первый в сезоне символический мокрый снег". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Москве во второй половине дня в зоне холодного фронта начнется дождь, после 18 часов местами к нему может примешиваться первый в сезоне символический мокрый снег. Температура воздуха в сумерках – минус 2, плюс 1 градус, после полудня - не выше плюс 1-4. Всю неделю в мегаполисе прогнозируются ночные заморозки и слабые осадки в смешанной фазе. Есть даже вероятность образования временного снежного покрова, но не более 1 см, который с перерывами продержится до конца недели, и исчезнет лишь к следующему понедельнику