Москва11 окт Вести.В начале новой недели согретый Гольфстримом воздух пробьется к побережью Оби, Иртыша и Енисея. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам эксперта, сейчас над европейской частью России будут активно проявляться атлантические циклоны.

Сейчас в атмосфере над европейской Россией будут активизироваться атлантические циклоны. Однако в полной мере их влияние скажется в северной половине региона, а золотой осени удастся удержать свои позиции лишь в южных широтах, так что здесь мы еще сможем услышать о новых рекордах максимальной температуры. А вот севернее потепление из-за дождевой облачности будет более ограниченным спрогнозировал метеоролог

Дополнительно эксперт отметил, что из-за теплого воздуха, прорвавшегося к побережью рек в Сибири, температура в южном регионе станет на несколько градусов выше нормы.

И самое главное, к началу новой недели согретый Гольфстримом воздух пробьется к берегам Оби, Иртыша и Енисея. В результате в ближайшие дни средняя температура в Южной Сибири будет на 1-3 градуса выше нормы. А вот в Нижнем Приобье, Поволжье, на Урале и юге Русской равнины аномалия может превышать даже 4-5 градуса. Более теплая, нежели обычная погода сохранится и на остальной территории европейской России. При этом по мере продвижения к западу и северо-западу величина отклонений будет сокращаться поделился синоптик

Ранее сообщалось, что в начале новой недели в Москве ожидается кратковременное потепление до +16. Однако вероятность осадков в Центральной России будет повышенной.