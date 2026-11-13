Синоптик Заводченков сообщил, когда потепление на Русской равнине выйдет на пик

Синоптик Заводченков: "На пик потепление выйдет в субботу" Синоптик Заводченков сообщил, когда потепление на Русской равнине выйдет на пик

Москва13 ноя Вести.Потепление на Русской равнине выйдет "на свой пик" в субботу. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, вместе с тучами на Русскую равнину будет поступать согретый Гольфстримом воздух.

На пик потепление выйдет в субботу. В полуденные часы около нулевых отметок будут колебаться столбики термометров даже на севере Европейской России. В Средней полосе и Поволжье дневная температура повысится до +3...+8. А в южные широты, вообще, словно заглянет май - на пике прогрева до +16...+21 поделился прогнозом метеоролог

Однако такая погода, по словам метеоролога, продержится недолго.

В Краснодаре сегодня-завтра +19...+20, это почти на 9 градусов теплее обычного. Но уже в воскресенье резко похолодает сразу на 12 градусов - до +8...+10. Интересно, что при этом экстремальные осадки маловероятны добавил специалист

Ранее Заводченков сообщал, что осень пока не оставляет шансов зиме на Русской равнине. По его словам, размах репетиции зимы оказался весьма впечатляющим: всего за сутки в некоторых районах Среднего Поволжья и Предуралья выросли сугробы высотой 15-20 см, а осадки, переходящие в снег, отмечались даже в Причерноморье.