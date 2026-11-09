Москва9 ноя Вести.Атлантические воздушные массы продолжат приносить потепление на Русской равнине. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, тренд на потепление сохранится 9 ноября. Этот поток сможет как следует согреть только запад и северо-запад Европейской России, где дневная температура на пике прогрева составит до +10 градусов.

Атмосферный фронт, устроивший арктическое вторжение, переберется в Сибирь, и по его вине осадки, переходящие в снег, возможны только на склонах Кавказа. Из Арктики к отрогам Урала протянется еще один массив фронтальной облачности, в этой зоне тоже ожидаются небольшие снегопады, но вместе с этими тучами на Русскую равнину пробиваются атлантические воздушные массы. Пока этот поток сумеет как следует согреть только запад и северо-запад Европейской России – здесь на пике дневного прогрева до +5...+10. Интересно, что примерно столько же покажут столбики термометров в Причерноморье. На востоке региона, в Среднем Поволжье и Предуралье температура не превысит –1...+4 градусов