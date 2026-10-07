Синоптик: атлантическое тепло приходит на Урал вслед за арктическим холодом Синоптик рассказал, как воздух с Атлантики изменит погоду на Урале

Москва7 окт Вести.вслед за арктическим вторжением на Урал начнет поступать атлантическое тепло , в ходе чего дожди смоют первые признаки зимы, а температура на западе региона поднимется до +20 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на Русскую равнину поступят согретые Атлантикой воздушные массы, из-за чего на Урале завершатся признаки зимы и вернется октябрьская погода.

Сегодня зона арктического вторжения переместится в центр Сибири, и теперь осадки, переходящие в снег, ожидаются на территории от низовий Енисея до предгорий Алтая. Но буквально по пятам за похолоданием смещается теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, и его облачные поля уже будут клубиться над Уралом. Из-за этого вторжения здесь будут лить дожди. Они начнут смывать с улиц приметы преждевременной зимы. Вслед за дождевыми тучами на Русскую равнину поступают согретые Гольфстримом воздушные массы, в результате на Урале зимняя репетиция завершится, и ей на смену придет вполне обычная октябрьская погода пояснил Тишковец

Метеоролог добавил, что погодный тренд начнет меняться в выходные – уже в субботу в центр страны пробьются дождевые облака атмосферного фронта, который принесет прохладу с акватории Северной Атлантики.

Cтанет меняться погодный тренд только в выходные. Дело в том, что уже в субботу в центр страны пробьются дождевые тучи атмосферного фронта, несущие прохладу с акватории Северной Атлантики. Однако далеко вглубь Европейской России похолодание не пропустит антициклон, и в условиях солнечной погоды воздух на склонах Урала, в Поволжье и Причерноморье продолжит хорошо прогреваться отметил Тишковец

Ранее синоптик рассказал, какой прогноз погоды будет в Краснодаре в ближайшие дни.