Синоптик Тишковец: в Краснодаре ожидается до +26 градусов тепла

Синоптик: в Краснодаре температура воздуха поднимется выше +25 градусов Синоптик Тишковец: в Краснодаре ожидается до +26 градусов тепла

Москва7 окт Вести.В Краснодаре до конца текущей недели ожидается потепление до 26 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, столбики термометров будут подниматься чуть выше с каждым днем.

В Краснодаре вплоть до воскресенья вероятность дождей минимальна, и с каждым днем столбики термометров будут подниматься все выше — с сегодняшних +23 до +25... и вплоть до +26 в выходные. пояснил Тишковец

Также синоптик рассказал, где находится самый комфортный климат для человека.