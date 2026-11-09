Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Краснодаре в конце недели

Температура воздуха в Краснодаре к концу недели повысится до +18 градусов Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Краснодаре в конце недели

Москва9 ноя Вести.В Краснодаре к концу рабочей недели температура воздуха повысится до +18 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптика, потепление начнется с середины недели, когда облачность станет постепенно рассеиваться.

Сегодня в Краснодаре существенные осадки маловероятны, но из-за облачности столбики термометров смогут подняться только до +6, это почти на 5 градусов холоднее обычного. Со вторника тучи станут рассеиваться и начнется потепление, его пик придется на конец рабочей недели, под аккомпанемент небольших ливней дневная температура повысится до +18 градусов пояснил синоптик

Тишковец также добавил, что в начале недели потепление затронет преимущественно запад и северо-запад Европейской России, где дневная температура поднимется до +10 градусов.