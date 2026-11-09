Синоптик Тишковец рассказал о контрастах погоды в Москве на предстоящей неделе

Синоптик: циклон принесет в столицу снег с дождем и дальнейшее потепление Синоптик Тишковец рассказал о контрастах погоды в Москве на предстоящей неделе

Москва9 ноя Вести.В Москву на предстоящей неделе циклон принесет сначала снег с дождем, а затем потепление до +6 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, в столице несколько дней будет на один-два градуса прохладнее, чем сегодня.

В Центральной России вплоть до среды задержится сухая погода. В Москве сегодня, как и на Кубани, +6. В последующие дни станет на градус-другой прохладнее. Затем начнет сказываться влияние циклона... В четверг он принесет осадки, переходящие в снег, а в пятницу дожди и потепление до +6 градусов пояснил Тишковец

Синоптик также рассказал, что температура воздуха в Краснодаре к концу недели повысится до +18 градусов.