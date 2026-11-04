Синоптик Леус: 4 и 5 ноября в Москве ожидаются дождь и мокрый снег

Типичная поздняя осень: москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни Синоптик Леус: 4 и 5 ноября в Москве ожидаются дождь и мокрый снег

Москва4 ноя Вести.В Москве 4 и 5 ноября ожидается до +5 градусов, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

4 ноября на погоду в столице окажет влияние западная периферия циклона. В связи с этим ожидается облачная и ветреная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На территории Московской области местами возможно формирование временного снежного покрова высотой около 1 см.

Температура воздуха +2…+4°, по области 0…+5°. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы. В четверг (5 ноября. — Ред.) местами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -1…+1°, днём +3…+5° написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Накануне в некоторых районах Москвы и Подмосковья выпал первый снег. В тот же день стало известно, грозит ли России климатический шок и циклон, затопивший Средиземноморье?