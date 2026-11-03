Снег пошел на северо-западе Московского региона и в Московской области

Снег пошел на северо-западе Московского региона и в Подмосковье Снег пошел на северо-западе Московского региона и в Московской области

Москва3 ноя Вести.Снег выпал на северо-западе Московского региона, а также в некоторых районах Московской области. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Говоря о Подмосковье, снег пошел в Истре и Химках. Также выпадение снега зафиксировано в Зеленограде.

Ранее в этот день ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что 4 ноября в Центральной России ожидается мокрый снег.

На текущей неделе в Москве и области ожидается похолодание, ночью температура может опускаться до -3 градусов.