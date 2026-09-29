Москва29 сенВести.В Московской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, связанных с заморозками. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 29 сентября в Московской области ожидаются заморозки -1…0°Сговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября и до 10.00 мск местами в Московском регионе ожидается плотный туман с видимостью 200-700 м.