МЧС: в ночь на 29 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ночных и утренних заморозках 29 сентября МЧС: в ночь на 29 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

Москва29 сен Вести.В Московской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, связанных с заморозками. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 29 сентября в Московской области ожидаются заморозки -1…0°С говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября и до 10.00 мск местами в Московском регионе ожидается плотный туман с видимостью 200-700 м.