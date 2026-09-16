Москва16 сенВести.В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков, которые ожидаются ночью 17 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Ночью и утром в четверг, 17 сентября, в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса, оранжевый погодный уровеньсказал собеседник агентства
Как уточняется в публикации, оранжевый уровень будет действовать с полуночи до 08.00 мск 17 сентября.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстоящей ночью местами ожидается сильный туман.