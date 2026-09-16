В Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за заморозков

Москва16 сен Вести.В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков, которые ожидаются ночью 17 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Ночью и утром в четверг, 17 сентября, в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса, оранжевый погодный уровень сказал собеседник агентства

Как уточняется в публикации, оранжевый уровень будет действовать с полуночи до 08.00 мск 17 сентября.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстоящей ночью местами ожидается сильный туман.