Москва3 ноя Вести.Явление беспрецедентное по своей силе, "вне графиков мониторинга", которые использовались последние четыре десятилетия. Первые его отголоски уже почувствовали и в России. Ведущая "России 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова в колонке для ИС "Вести" о том, почему события последних двух недель – от жары в Токио до наводнений на Родосе и будущих заморозков в Крыму – звенья одной климатической цепи.

Это может начаться уже сейчас. Всемирная метеорологическая организация предупреждает: с ноября 2026 по январь 2027 температура поверхности Тихого океана в эпицентре может превысить норму на 3,8 градуса. Название этому явлению – супер-Эль-Ниньо

Кажется, что это где-то далеко в Тихом океане, но именно Эль-Ниньо перестраивает всю глобальную циркуляцию и делает атмосферу над планетой более нестабильной.

В конце октября в Токио температура поднялась выше +30 – это самый поздний "настоящий летний день" за всю историю наблюдений в японской столице. В это же время ураган "Вэнс" в Мексике достиг третьей категории, принеся ливни и оползни на побережье. В Европе штормы "Остин" и "Бло" с разницей в 24 часа обесточили сотни тысяч домов, а порывы ветра в Шотландии достигали 135 км/ч. Три континента, три разных типа катастроф и одна причина.

Европа не успела перевести дух, как над Средиземным морем развернулась история "Агнеты". Сначала все шло к формированию "медикана" – средиземноморского урагана с "глазом" и ветрами ураганной силы, но вдруг стихия стала коварнее. Вместо компактного вихря образовалась обширная, медленно движущаяся депрессия. В ночь с 1 на 2 ноября на греческом острове Родос произошло внезапное наводнение: всего за сутки там выпало около 110 мм осадков, а интенсивность ливней достигала 120 мм/ч. Улицы превратились в реки, которые уносили автомобили, – более 60 машин было повреждено или смыто в море, люди спасались на крышах, а в наиболее пострадавших районах закрыли школы. Италия, Греция и Болгария объявили красные и оранжевые уровни опасности, на Сицилии порывы ветра достигали 100 км/ч.

Сегодня последний и самый опасный день циклона для Греции: в зоне риска – западная и северная части страны, а также восточное Эгейское море, где локальные осадки могут превысить 100 мм. Почвы уже перенасыщены влагой после предыдущих ливней, что повышает риск новых наводнений даже от коротких, но интенсивных дождей. В Болгарии и Румынии также ожидаются сильные дожди с высоким риском наводнений и оползней. Этот вихрь перестраивает всю циркуляцию над югом Европы и его "эхо" уже докатилось до наших границ.

Первые отголоски юг России почувствовал в выходные – обильные осадки выпали в Сочи и Ставрополе. В начале недели погоду в регионе определила восточная периферия "Агнеты": небольшие и умеренные дожди в высокогорье Северного Кавказа с мокрым снегом. На Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика усилились порывы ветра. Но главное – впереди.

С 4 на 5 ноября в регион начнет вторгаться арктический воздух с северо-запада. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе местами ожидаются сильные дожди, в горах переходящие в мокрый снег, в высокогорье – в снег. И резко похолодает. В Крым арктический фронт принесет ливни, в Симферополь – двойную норму осадков. А после 5 ноября ночью вообще ударят заморозки. Это тот самый случай, когда средиземноморская буря приносит зиму туда, где ее совсем не ждали

Дальше в районе Черного моря случится второе, более мощное арктическое вторжение, которое принесет новую порцию сильных осадков на Черноморское побережье. А ведь ноябрь только вступает в свои права.

Есть то, что связывает все это воедино. И европейские штормы, и арктические вторжения, и будущие заморозки на юге России – звенья одной цепи, которую запустил супер-Эль-Ниньо. Сам по себе он не "включает" каждый конкретный циклон, но перестраивает всю глобальную циркуляцию, делая атмосферу более склонной к резким, аномальным явлениям

Россия в общей картине – не исключение, а часть общей системы, которая прямо сейчас проходит через точку серьезной перестройки. Вопрос уже не в том, "дотянется ли до нас Эль-Ниньо". Вопрос в том, насколько сильным окажется его влияние – и готовы ли мы к зиме, которая обещает быть не просто теплой, а аномально непредсказуемой.