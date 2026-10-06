ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо создает угрозу для более 347 миллионов детей

ЮНИСЕФ: Эль‑Ниньо может затронуть более 347 миллионов детей в ста странах ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо создает угрозу для более 347 миллионов детей

Москва6 окт Вести.Последствия природного явления Эль-Ниньо затронут более 347 миллионов детей в ста странах. Об этом предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Более 347 миллионов детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями заявили в организации

Отмечается также, что это явление может привести к вынужденному переселению, нехватке воды и продовольствия, а также вспышкам болезней.

По данным ЮНИСЕФ, в мире уже 1,1 миллиарда детей сталкиваются одновременно как минимум с тремя климатическими угрозами, включая засуху, экстремальную жару и наводнения. В организации полагают, что явление Эль‑Ниньо усугубит эти бедствия.

Наибольшее число детей, которые рискуют столкнуться с этими условиями, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 миллионов). Также рискам подвержены дети в Восточной и Южной Африке (41 миллион), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 миллион), Европе и Центральной Азии (22 миллиона), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 миллионов), Западной и Центральной Африке (20 миллионов).

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что Эль-Ниньо принесет России мягкую бесснежную зиму, в отличие от других регионов в мире, которым грозят засуха и наводнения.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана аномально сильно прогреваются, что оказывает влияние на погоду по всему миру.