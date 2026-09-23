Москва23 сен Вести.К февралю следующего года из-за аномальной жары, вызванной рекордным климатическим явлением Эль-Ниньо, в мире могут погибнуть около 450 тысяч человек. Об этом сообщили исследователи из Climate Impact Lab при Чикагском университете.

По мнению экспертов, большинство смертей придется на южное полушарие, где жара совмещается с весенним и летним сезонами. Прогноз основан на наблюдаемой связи между температурой и избыточной смертностью.

Согласно прогнозам, в наибольшей степени от Эль-Ниньо пострадает Африка и, в частности, Нигерия, где жертвы могут достигнуть 30 тысяч человек.

Ранее ученые назвали август 2026 года самым жарким за всю историю наблюдений.