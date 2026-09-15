Самый жаркий август за всю историю наблюдений зафиксировали в 2026 году

Август 2026 года стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений Самый жаркий август за всю историю наблюдений зафиксировали в 2026 году

Москва15 сен Вести.Ученые назвали август 2026 года самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом пишет Гидрометцентр России в Telegram-канале.

Согласно ежемесячным отчетам климатической службы Copernicus Европейского союза, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и НАСА, на Земле был зафиксирован самый жаркий август за всю историю наблюдений говорится в сообщении

При этом на Северном полушарии было самое теплое лето, а в Южном – почти рекордно теплая зима. Глобальная температура поверхности мора в августе достигла исторического максимума, а благодаря феномену Эль-Ниньо рекордно высокая температура наблюдалась в центральной и восточной тропической частях Тихого океана. Площадь морского льда в Арктике и Антарктике в августе 2026 года оказалась ниже среднего уровня.