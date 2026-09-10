Reuters: август стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Август 2026 года побил абсолютный температурный рекорд июля-2023 Reuters: август стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Москва10 сен Вести.Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит. Это произошло в августе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus. Август превзошел показатели предыдущего рекордсмена. Прежний рекорд продержался более трех лет.

Но нынешний август оказался чуть жарче, чем июль 2023 года. Показатель средней глобальной температуры двух этих месяцев оказался равным - 16,96 градуса Цельсия.

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По данным европейских метеорологов, август поднял среднюю глобальную температуру планеты более чем на 1,5 градуса над доиндустриальным уровнем.

К Парижскому соглашению по климату присоединились 195 стран мира. Оно было подписано в декабре 2015 года. Все страны согласились добровольно сокращать в ближайшие десятилетия выбросы углекислого газа, чтобы среднегодовые температуры не превышали 1,5-2 градуса уровня доиндустриальной стадии развития мировой экономики.

Рекордная для сентября жара фиксировалась на юге Франции, в департаменте Тарн термометры показали 40,3 градуса. Это на 0,1 градуса выше рекорда 2022 года. Рекорд 105-летней давности побит в Иркутске. 1 сентября воздух в городе прогрелся до 30,7 градуса.

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