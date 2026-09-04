На юге Испании воздух прогрелся до рекордных 45,7 градусов AEMET: в Испании зафиксирован температурный максимум для сентября — 45,7°C

Москва4 сен Вести.На юге Испании установлена аномальная жара, побившая многолетние метеорологические рекорды. Как сообщило Государственное метеорологическое агентство страны (AEMET) в социальной сети X, в четверг, 3 сентября, в муниципалитете Эль-Гранадо (Андалусия) столбики термометров достигли отметки 45,7 градуса Цельсия.

Это значение стало повторением абсолютного максимума для сентября, который ранее был зафиксирован в 2016 году в андалузском городе Монторо. Таким образом, по словам синоптиков, во второй раз за всю историю метеонаблюдений был достигнут температурный пик для этого месяца.

Экстремальная жара охватила не только Испанию, но и соседнюю Францию, где волна зноя длится уже 23 дня, сравнявшись с рекордным показателем 1983 года. Это связано с климатическим феноменом Эль-Ниньо, при котором поверхностный слой воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально сильно прогревается. Аномальное потепление, вызванное Эль-Ниньо, наносит удар по ключевым секторам глобальной экономики. Явление, согласно прогнозам, может продлится до февраля 2027 года.