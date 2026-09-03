Эль-Ниньо усилится и может продлиться до февраля 2027 года

Эль-Ниньо усилится и повысит риски экстремальной погоды Эль-Ниньо усилится и может продлиться до февраля 2027 года

Москва3 сен Вести.Климатический феномен Эль-Ниньо продолжит усиливаться и с высокой вероятностью сохранится как минимум до февраля 2027 года. Об этом сообщает Deutsche Welle (внесена в реестр "нежелательных организаций" Министерством юстиции РФ) со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Эль-Ниньо – это природное явление, при котором поверхностный слой воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально сильно прогревается.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Эль-Ниньо может перерасти в очень сильное явление. Это, в свою очередь, повысит риски экстремальной жары, засух и наводнений, а также создаст угрозу для источников дохода людей и экономик разных стран.

Эль-Ниньо на наших глазах усиливается заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, чьи слова также приводятся в сообщении

По его словам, научные данные не оставляют сомнений в том, что планета оказалась в неизведанной ситуации, а температура продолжает расти.

Глава ВМО Селеста Сауло на пресс-конференции в Женеве отметила, что при нынешней динамике Эль-Ниньо может стать сильнее всех аналогичных явлений, зафиксированных с начала наблюдений. Она подчеркнула, что речь идет о возможном выходе за пределы показателей, которые использовались в течение последних четырех десятилетий.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, аномальное потепление в Тихом океане, вызванное Эль-Ниньо, наносит удар по ключевым секторам глобальной экономики. Так, под угрозой оказались морская логистика, добыча меди и производство кормов для животных.