Потепление в Тихом океане оказывает влияние на мировую торговлю WSJ: потепление в Тихом океане оказывает влияние на мировую торговлю

Москва29 авг Вести.Аномальное потепление в Тихом океане, вызванное климатическим феноменом Эль-Ниньо – самым мощным за последние десятилетия, – наносит удар по ключевым секторам глобальной экономики. Как отмечает The Wall Street Journal, под угрозой оказались морская логистика, добыча меди и производство кормов для животных.

Одной из первых на климатические изменения отреагировала логистика через Панамский канал. Для проводки каждого судна требуется колоссальный объем воды – около 50 миллионов галлонов из озера Гатун. Однако с мая по август в Панаме выпало на 34% меньше осадков, чем обычно, и ключевой морской путь начал превращаться в узкое место мировой логистики.

Не обошли стороной погодные аномалии и добывающую промышленность. В Замбии засуха нарушила речную транспортировку грузов, а также истощила гидроэнергетический потенциал после предыдущих сухих периодов. В Чили ситуация оказалась противоположной: июльский шторм завалил один из рудников компании Antofagasta пятью миллионами кубометров снега, что вынудило ее пересмотреть производственные планы.

Под ударом оказалось и сельское хозяйство. Как отмечает издание, аграрии вынуждены справляться с последствиями климатических сдвигов одновременно с ростом цен на топливо и удобрения, который спровоцирован конфликтом в Иране.

По мнению климатолога Кристофера Каллахана из Университета Индианы, текущее явление Эль-Ниньо грозит беспрецедентными экономическими потерями, которые могут измеряться триллионами долларов. Сильнее всего от этого пострадают экономики тропических стран.

Эль-Ниньо – это феномен аномального потепления в экваториальной зоне Тихого океана, который нарушает привычное распределение осадков и температур по всему миру. Начавшись в июне текущего года, этот цикл, как ожидается, будет оказывать влияние на глобальный климат вплоть до 2027 года.