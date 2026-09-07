Во Франции зафиксировали рекордную для сентября жару Во Франции зафиксировали температурный рекорд выше 40 градусов

Москва7 сен Вести.Рекордная для сентября жара зафиксирована в департаменте Тарн на юге Франции – термометры показали 40,3 градуса. Об этом сообщает метеослужба страны Météo-France.

В ведомстве уточнили, что высокие температуры сохраняются на юге страны. Так, из-за жары в шести французских департаментах объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В воскресенье зафиксировано небывалое для сентября значение в национальном масштабе – в коммуне Лавор департамента Тарн температура поднялась до 40,3 градуса говорится в сообщении метеослужбы в Х

Прошлый температурный рекорд для сентября зарегистрировали в 2022 году. Он составлял 40,2 градуса.

Ранее на юге Испании температура поднялась до отметки 45,7 градусов.