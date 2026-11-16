Смерчи и теплая зима в России: чего ждать от рекордного Супер Эль-Ниньо Климатолог Гущина рассказала о последствиях рекордного Супер Эль-Ниньо

Москва16 ноя Вести.Эль-Ниньо в ближайшее время вплоть до февраля 2027 года может унести жизни 451 тысячи человек, сообщает исследовательский проект Climate Impact Lab.

По словам специалистов, Эль-Ниньо (климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана и влияющее на погоду во многих регионах мира) обещает аномально теплую малоснежную зиму в Европейской части России и увеличение числа опасных погодных явлений, вызванных большими перепадами температур. О том, чего ждать от погодного явления, в беседе с KP.RU рассказала доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дарья Гущина.

По ее словам, если температурная аномалия превышает порог в два градуса Цельсия, то ему присваивается название Супер Эль-Ниньо. В середине октября аномалия в Центре и на Востоке Тихого океана преодолела отметку 3,3 градусов, превысив порог Супер Эль-Ниньо.

Как сообщили исследователи Climate Impact Lab, жара, засуха, ливни и наводнения, спровоцированные Эль-Ниньо, могут стать причиной гибели 450 тысяч человек.

Я не знаю, откуда они берут эти цифры. Если посмотреть статистику, то в Индонезии из-за лесных пожаров погибло более 5 тысяч человек. Это очень много, но все-таки не сотни тысяч. На Галапагосских островах сильное наводнение – там морские котики плещутся на улицах городов, но даже в масштабах всей Южной Америки речь идет о нескольких сотнях человек, погибших в результате проливных дождей и подъема уровня воды. В ряд регионов пришла сильная жара, но как определить, что смерть конкретного человека наступила из-за повышения температуры на улице? Я думаю, считать количество жертв Эль-Ниньо можно только в том случае, если вы можете аргументированно доказать, что смерть этих людей вызвана именно этим явлением. А все остальное – "от лукавого" пояснила специалист

Говоря о том, научилась ли современная цивилизация справляться с апокалипсисами, она напомнила, что даже в библейской трактовке Апокалипсис происходит один раз, а Эль-Ниньо – событие циклическое, повторяющееся с периодичностью 2-7 лет.

Наверное, да, человечество с помощью современных технологий научилось минимизировать ущерб. Благодаря прогнозированию и системам предупреждения можно вовремя эвакуировать людей от наводнения. Стали лучше бороться с лесными пожарами. То есть появились стратегии адаптации, которых даже в прошлом веке не было отметила Гущина

По словам профессора, Россия оказалась в ситуации, где столкнулись противоборствующие эффекты. С одной стороны, взаимосвязь между Супер Эль-Ниньо и теплой зимой в Евразии доказана. Однако, кроме аномалии, происходит еще десяток процессов, влияющих на температуру в Евразии, в том числе и в России. Среди них – случившийся в ноябре форс-мажор в виде внезапного стратосферного потепления (ВПС). Гущина предположила, что событие может повториться этой зимой.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести" сообщил, что глобальное потепление вряд ли лишит россиян зимы, но она будет становиться более нервной и импульсивной.