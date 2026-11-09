Москва9 нояВести.Глобальное потепление вряд ли лишит россиян зимы, однако она будет становиться более нервной и импульсивной. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести".

По словам синоптика, погодный тренд изменился, и жителей Русской равнины ждет еще неделя аномального тепла, хотя в Средней полосе уже должна начинаться метеорологическая зима.

Но значит ли это, что мы когда-нибудь лишимся русской зимы? Вряд ли. Дело в том, что смена сезонов на планете определяется, в первую очередь, астрономическими факторами. После осеннего равноденствия радиационный баланс Северного полушария становится отрицательным. То есть ночные потери тепла превышают дневной прогрев, и воздух начинает остывать. С этим не справится никакое глобальное потепление. Характер зимы изменится, она будет становиться все более нервной, импульсивной

отметил Заводченков

Он добавил, что эти изменения уже ощутимы для жителей европейской части России.

Например, в нынешнем столетии экстремальные осадки в ноябре наблюдаются на Русской равнине в среднем в два раза чаще, нежели обычно. С одной стороны, это связано с перегревом Мирового океана. В такой ситуации испарение с поверхности акватории возрастает, и воздушные массы несут вглубь Евразии больше влаги. С другой, из-за меридиональных погодных процессов атмосферные фронты становятся более контрастными и активными. Снега становится меньше, но на регионы Европейской России обрушиваются более интенсивные снегопады

объяснил синоптик