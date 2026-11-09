Москва9 нояВести.Глобальное потепление вряд ли лишит россиян зимы, однако она будет становиться более нервной и импульсивной. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести".
По словам синоптика, погодный тренд изменился, и жителей Русской равнины ждет еще неделя аномального тепла, хотя в Средней полосе уже должна начинаться метеорологическая зима.
Но значит ли это, что мы когда-нибудь лишимся русской зимы? Вряд ли. Дело в том, что смена сезонов на планете определяется, в первую очередь, астрономическими факторами. После осеннего равноденствия радиационный баланс Северного полушария становится отрицательным. То есть ночные потери тепла превышают дневной прогрев, и воздух начинает остывать. С этим не справится никакое глобальное потепление. Характер зимы изменится, она будет становиться все более нервной, импульсивнойотметил Заводченков
Он добавил, что эти изменения уже ощутимы для жителей европейской части России.
Например, в нынешнем столетии экстремальные осадки в ноябре наблюдаются на Русской равнине в среднем в два раза чаще, нежели обычно. С одной стороны, это связано с перегревом Мирового океана. В такой ситуации испарение с поверхности акватории возрастает, и воздушные массы несут вглубь Евразии больше влаги. С другой, из-за меридиональных погодных процессов атмосферные фронты становятся более контрастными и активными. Снега становится меньше, но на регионы Европейской России обрушиваются более интенсивные снегопадыобъяснил синоптик