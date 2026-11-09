Москва9 ноя Вести.Завершилась первая в этом сезоне репетиция зимы на Русской равнине, пишет в колонке для ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Размах этой попытки оказался весьма впечатляющим: всего за сутки в некоторых районах Среднего Поволжья и Предуралья выросли сугробы высотой 15-20 см, а осадки, переходящие в снег, отмечались даже в Причерноморье. После рекордно теплого октября эта волна холода воспринималась особенно остро. Однако, надо сказать, что в Центре России и Поволжье она опоздала примерно на неделю-полторы относительно климатических сроков. А вот предгорья Урала запорошило почти на месяц позже обычного.

Но сейчас погодный тренд изменился и нас ждет еще, по меньшей мере, неделя аномального тепла. Причем его пик придется на эту пятницу, когда обычно в Средней полосе стартовала метеорологическая зима

Все происходящее хорошо объясняется наблюдающимися на планете климатическими изменениями. Из-за повышения глобальной температуры период благоприятных условий для формирования снежного покрова сокращается. Например, Центральную часть Русской равнины раньше сугробы устойчиво укрывали в сумме 4 месяца, а в 21 веке они лежат почти на полторы недели меньше. Похожая динамика наблюдается и в других регионах страны, даже в морозной Сибири.

Но значит ли это, что мы когда-нибудь лишимся русской зимы? Вряд ли. Дело в том, что смена сезонов на планете определяется, в первую очередь, астрономическими факторами. После осеннего равноденствия радиационный баланс Северного полушария становится отрицательным. То есть ночные потери тепла превышают дневной прогрев, и воздух начинает остывать. С этим не справится никакое глобальное потепление.

Просто характер зимы изменится, она будет становиться все более нервной, импульсивной. И мы уже чувствуем это. Например, в нынешнем столетии экстремальные осадки в ноябре наблюдаются на Русской равнине в среднем в два раза чаще, нежели обычно

С одной стороны, это связано с перегревом Мирового океана. В такой ситуации испарение с поверхности акватории возрастает, и воздушные массы несут вглубь Евразии больше влаги. С другой — из-за меридиональных погодных процессов атмосферные фронты становятся более контрастными и активными. Парадокс: снега становится меньше, но на регионы Европейской России обрушиваются более интенсивные снегопады.

В ближайшем будущем дожди еще не раз будут переходить в снег, следующая волна ожидается в четверг, однако, Атлантика пока не позволит ему задержаться на Русской равнине. И только в самом конце ноября-начале декабря земля остынет достаточно, чтобы регион стал погружаться в настоящую зиму.