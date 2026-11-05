Синоптик рассказал, когда и где в России вырастут сугробы На Урале снежный покров вырастет до 20 см, сугробы появятся в Перми

Москва5 ноя Вести.МЧС распространило экстренное предупреждение о сильных снегопадах и метелях в Пермском крае и Челябинской области. Когда ждать появления сугробов, информационной службе "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, к концу рабочей недели слой снега в отдельных районах Урала вырастет сразу до 15-20 сантиметров, так заносит регион обычно в декабре.

На границе Башкирии и Челябинской области уже сейчас совсем по-зимнему. Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

Завтра, 6 ноября, обстановка в атмосфере практически не изменится. Большая часть региона по-прежнему будет укрыта снеговыми тучами обширного циклона. И только на крайнем юге осадки будут выпадать в виде дождей. А в эпицентре ненастья останется Урал. На склонах гор всего за сутки местами выпадет свыше 20 мм влаги. Столько обычно собирается в сумме по меньшей мере за одну ноябрьскую декаду сообщил синоптик

Из крупных городов под удар стихии, в первую очередь, попадет Пермь.

Снегопады здесь начнутся предстоящей ночью. А на пик ненастье выйдет в середине дня пятницы. При этом столбики термометров будет колебаться в диапазоне от ноля до минус двух, поэтому выпадающий снег в большей степени будет задерживаться на земле. И к исходу пятницы в городе выпадут декабрьские сугробы высотой до 14-17 сантиметров. Все это создаст серьезные проблемы в вечерний час пик рассказал Вадим Заводченков

Снегопады добрались и до юга России. Сегодня днем осадки стали переходить в снег на Ставрополье, зима напомнила о себе в Кисловодске и Лермонтове. Побелело утром плато Джеляо в Крыму - пейзажи стали меняться из-за небольшого снега и изморози. Самая южная точка на Русской равнине, где было зафиксировано формирование снежного покрова, райцентр Пачелма в Пензенской области. Снежинки летели и в Ростовской области.

Снег стал ложиться в столичном регионе. Метеостанции Москвы впервые в сезоне зафиксировали появление снежного покрова. Правда, его слой не превысил пяти миллиметров.