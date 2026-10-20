Москва20 октВести.Зона снегопадов протянется от территории Урала до Казахстана. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
По их словам, на западе Крыма, берегах Кубани и склонах Кавказа также прогнозируется ненастная погода — ожидаются ливни.
Над Черным морем его (циклон, накрывший Крым — прим. ред.) заблокировал антициклон, поэтому осадки и оказались столь мощными. Но теперь ситуация меняется. Накануне на северо-восток Русской равнины пробился атмосферный фронт, несущий с собой арктические воздушные массы, из-за этого очаг высокого давления начал усиливаться. Сегодня он станет дрейфовать в южные широты, и под его натиском тучи черноморской депрессии будут рассеваться. Во вторник ливни здесь приобретут локальный характер и ожидаются, в основном, на западе Крыма, берегах Кубани и склонах Кавказа. В то же время территория за Уралом окажется укрыта полями фронтальной облачности, так что регион ждет ненастная погода, зона снегопадов протянется вплоть до степей Казахстана!сообщили метеорологи
По прогнозам экспертов, улучшение погоды спровоцирует потепление и в Причерноморье.
Например, сегодня в Ялте, несмотря на кратковременные ливни, после вчерашних +14 будет уже +19. В последующие дни вероятность осадков сократится до минимума, и воздух сможет прогреваться еще лучше — до +20...+21добавили они
Ранее сообщалось, что первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября.