Москва20 окт Вести.Зона снегопадов протянется от территории Урала до Казахстана. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, на западе Крыма, берегах Кубани и склонах Кавказа также прогнозируется ненастная погода — ожидаются ливни.

Над Черным морем его (циклон, накрывший Крым — прим. ред.) заблокировал антициклон, поэтому осадки и оказались столь мощными. Но теперь ситуация меняется. Накануне на северо-восток Русской равнины пробился атмосферный фронт, несущий с собой арктические воздушные массы, из-за этого очаг высокого давления начал усиливаться. Сегодня он станет дрейфовать в южные широты, и под его натиском тучи черноморской депрессии будут рассеваться. Во вторник ливни здесь приобретут локальный характер и ожидаются, в основном, на западе Крыма, берегах Кубани и склонах Кавказа. В то же время территория за Уралом окажется укрыта полями фронтальной облачности, так что регион ждет ненастная погода, зона снегопадов протянется вплоть до степей Казахстана! сообщили метеорологи

По прогнозам экспертов, улучшение погоды спровоцирует потепление и в Причерноморье.

Например, сегодня в Ялте, несмотря на кратковременные ливни, после вчерашних +14 будет уже +19. В последующие дни вероятность осадков сократится до минимума, и воздух сможет прогреваться еще лучше — до +20...+21 добавили они

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября.