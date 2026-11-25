Синоптики: в четверг на Урале воцарится декабрь Синоптики сообщили о наступлении зимы на Урале

Москва25 ноя Вести.Горы на Урале активизируют облакообразование, что приведет к усилению снежных осадков в регионе. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

А на Русской равнине, напротив, снегопады заметно ослабеют.

Столь кратковременная вьюга объясняется высокой скоростью смещения циклона, и уже завтра этот вихрь начнет пробиваться в Сибирь, как итог — на Русской равнине снегопады заметно ослабеют. А вот на Урале, наоборот, горы активизируют процессы облакообразования, и осадки, переходящие в снег, усилятся, и здесь зима тоже вступит в свои права. Еще накануне на склонах хребтов держалась осенняя, оттепельная погода, а в четверг уже воцарится декабрь. Посмотрите, в горных районах Челябинской области и Башкирии вырастут сугробы до 20 см. В Екатеринбурге и Челябинске слой снега достигнет 10...12 см поделились прогнозом метеорологи

Также они сообщили, что балканский циклон начнет дрейфовать в Сибирь, благодаря чему ненастье на Урале начнет затихать.

В последующие дни "балканец" продолжит дрейфовать в Сибирь, а ненастье на Урале и Русской равнине будет затихать. И уже в конце недели практически вся территория европейской России окажется в области антициклона. Под его влиянием вероятность осадков сократится до минимума. Но это в свою очередь спровоцирует усиление выхолаживания приземного слоя атмосферы рассказали специалисты

Ранее сообщалось, что ненастная погода задержится над территорией Центральной России. По прогнозам синоптиков, местами за сутки может выпасть свыше четверти месячного объема осадков.