Москва25 ноя Вести.На Урал надвигается циклон Wilka: в Свердловской области завтра ждут очень сильные снегопады. Об этом сообщил Уральский Гидрометцентр на платформе MAX.

Отмечается, что снегопады осложнят дорожную обстановку - образуются заносы, ляжет постоянный снежный покров. Ожидается 12-20 миллиметров осадков, это 30-60 процентов месячной нормы. Снег начнется на юге области ближе к концу ночи 26 ноября, а днем доберется до центральных и северных районов.

В среду, 26 ноября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью пойдет снег, местами мокрый, на юге области - сильный. Днем осадки местами станут очень сильными, а на востоке возможен мокрый снег. На дорогах образуются заносы и накат, ожидаются гололед и отложения мокрого снега.

Днем снег, местами сильный и очень сильный, на крайнем востоке мокрый снег. Отложение мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката говорится в публикации

Ветер ночью южный, 2-7 метров в секунду, днем сменится на северо-западный, порывы до 15 метров в секунду. Температура в течение суток от 0 до минус 5 градусов, ночью на севере похолодает до минус 9. В Екатеринбурге днем сильный снег и порывы ветра до 14 метров в секунду, температура около минус 1 градуса.

27 ноября ночью местами пройдет умеренный снег, на востоке сильный, с метелью. Днем снег ослабеет. На дорогах сохранятся заносы и снежный накат, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью будет от -4 до -9 градусов, днем от -2 до -7.

28 ноября ожидается небольшой снег, местами метель. Температура ночью от -5 до -10 градусов, днем от -2 до -7.