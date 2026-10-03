Москва3 октВести.О значительном ухудшении погодных условий предупредил жителей Урала губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По его словам, ожидается усиление ветра, понижение температуры, дождь, снег и гололедица. В этой связи глава региона дал поручение главам муниципалитетов обеспечить безопасность.
Уважаемые уральцы! В ближайшие дни на территории Свердловской области … по прогнозам, нас ждут дождь, снег, усиление ветра и понижение температуры. Как следствие – гололед на дорогахговорится в публикации Паслера в MAX
Он призвал всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов.
Ранее сегодня сообщалось о ДТП в Свердловской области: водитель иномарки погиб, съехав в ливневку на скользкой дороге.