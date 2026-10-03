В Свердловской области ожидается снег и гололед, предупредил Паслер

О снеге и гололеде предупредили жителей Свердловской области В Свердловской области ожидается снег и гололед, предупредил Паслер

Москва3 окт Вести.О значительном ухудшении погодных условий предупредил жителей Урала губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, ожидается усиление ветра, понижение температуры, дождь, снег и гололедица. В этой связи глава региона дал поручение главам муниципалитетов обеспечить безопасность.

Уважаемые уральцы! В ближайшие дни на территории Свердловской области … по прогнозам, нас ждут дождь, снег, усиление ветра и понижение температуры. Как следствие – гололед на дорогах говорится в публикации Паслера в MAX

Он призвал всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов.

Ранее сегодня сообщалось о ДТП в Свердловской области: водитель иномарки погиб, съехав в ливневку на скользкой дороге.