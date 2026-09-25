Москва25 сен Вести.Тревога из-за беспилотной опасности объявлена на территории Свердловской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета