Москва3 октВести.Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Североуральском районе, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в MAX.
Авария произошла около 9 часов утра (по местному времени) сегодня, 3 октября, в поселке Черемухово.
По предварительным данным, управлявший автомобилем Mitsubishi Pajero водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям.
35-летний мужчина … не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим съездом транспортного средства в ливневую канализациюговорится в публикации
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Два пассажира автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.
Правоохранители отметили, что погибший – местный житель, который в прошлом году был лишен права управления транспортными средствами за употребление алкоголя после ДТП, к которому был причастен.
В каком состоянии водитель находился в момент этой аварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным РСЧС Свердловской области, сегодня в регионе местами идет дождь и мокрый снег.