ДТП со смертельным исходом произошло на скользкой дороге на Урале

Водитель Mitsubishi погиб, съехав в ливневку на скользкой дороге на Урале ДТП со смертельным исходом произошло на скользкой дороге на Урале

Москва3 окт Вести.Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Североуральском районе, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в MAX.

Авария произошла около 9 часов утра (по местному времени) сегодня, 3 октября, в поселке Черемухово.

По предварительным данным, управлявший автомобилем Mitsubishi Pajero водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям.

35-летний мужчина … не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим съездом транспортного средства в ливневую канализацию говорится в публикации

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Два пассажира автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранители отметили, что погибший – местный житель, который в прошлом году был лишен права управления транспортными средствами за употребление алкоголя после ДТП, к которому был причастен.

В каком состоянии водитель находился в момент этой аварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным РСЧС Свердловской области, сегодня в регионе местами идет дождь и мокрый снег.