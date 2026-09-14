Москва14 сенВести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с опрокинувшимся в реку Сосьва автомобилем.
Авария произошла ранним утром 8 сентября в лесу, расположенном в 9 км от поселка Старая Сама Ивдельского муниципального округа.
53-летний водитель вместе с двумя пассажирами в возрасте 42 и 22 лет, осуществляя движение на транспортном средстве УАЗ 31519 через реку "Сосьва", не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля, который впоследствии унесло течением рекисказано в сообщении
В результате ДТП водитель - житель Краснотурьинска - скончался, а пассажиры успели выбраться из машины и не пострадали.
В настоящее время по факту аварии проводится расследование. Состояние водителя в момент аварии установят по результатам химико-токсикологической экспертизы.