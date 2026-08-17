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Житель Бурятии на тракторе съехал в реку и утонул

В Бурятии трактор съехал в реку, его водитель утонул Житель Бурятии на тракторе съехал в реку и утонул

Москва17 авг Вести.В Бурятии в результате дорожно-транспортного происшествия утонул 68-летний водитель трактора. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП случилось в дневное время в 7 км от села Курумкан. Предварительно установлено, что водитель на тракторе "Т-40" не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги в реку Мургун.

В результате ДТП мужчина не смог выбраться из транспортного средства и утонул говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин слуичвшегося.