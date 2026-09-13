Мужчина пострадал, упав с лодки на реке в Бурятии В Бурятии перевернулась лодка с двумя пассажирами, один пострадал

Москва13 сен Вести.В Тункинском районе на слиянии рек Зун-Мурино и Хангарул при сплаве перевернулась лодка, в которой находились мужчина и женщина. Они смогли самостоятельно выбраться на берег и вызвали спасателей. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС Республики Бурятия.

По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения получил травму плеча говорится в сообщении

Спасатели Бурятской республиканской ПСС эвакуировали людей в населенный пункт, где передали травмированного мужчину бригаде врачей.