МЧС: в Челябинской области спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

Спасатели в Челябинской области помогли рыбаку, у которого перевернулась лодка МЧС: в Челябинской области спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

Москва3 сен Вести.Спасатели помогли выбраться на берег рыбаку, у которого перевернулась лодка на Первом озере, недалеко от Чуриловского пляжа в Челябинской области, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Установлено, что мужчина 1986 года рождения рыбачил с лодки и упал в воду примерно в 70 метрах от берега. Он находился в спасательном жилете.

Сотрудники МЧС России на лодке добрались до пострадавшего, доставили его на берег и передали работникам скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Госпитализация не потребовалась.