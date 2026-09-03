Москва3 сенВести.Спасатели помогли выбраться на берег рыбаку, у которого перевернулась лодка на Первом озере, недалеко от Чуриловского пляжа в Челябинской области, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Установлено, что мужчина 1986 года рождения рыбачил с лодки и упал в воду примерно в 70 метрах от берега. Он находился в спасательном жилете.
Сотрудники МЧС России на лодке добрались до пострадавшего, доставили его на берег и передали работникам скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Госпитализация не потребовалась.